(red) Eine Anmeldung für die gymnasiale Oberstufe sowie der Klassenstufe 5 für das Schuljahr 2018/19 ist in der Zeit vom 15. bis 28. Februar 2018 möglich. Hierfür sind folgende Uhrzeiten vorgesehen: Montag bis Donnerstag von 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr. Es besteht die Möglichkeit, bereits nach der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse einen individuellen Termin unter der Telefonnummer 06501/9470-30 zu vereinbaren.

Für den Wechsel in die Oberstufe des Gymnasiums Konz findet am Dienstag, 30. Januar 2018, um 19.15 Uhr, ein Informationsabend statt. Hierzu sind alle interessierten Eltern in Raum A120 eingeladen. Für die Anmeldung zur Oberstufe ist vorab eine Beratung notwendig; Interessenten können unter der oben genannten Nummer einen Termin vereinbaren. Nähere Informationen unter www.gymnasium-konz.de.