Auf Probefahrt mit Jetski, Motor- oder Segelboot 

Der Wassersportclub Konz feiert sein Hafenfest standesgemäß.

Mit Angeboten für Groß und Klein hat der Wassersportclub Konz an zwei Tagen sein vielfältiges Vereinsangebot präsentiert. So konnten die Besucher das Vereinsleben kennenlernen und sich vom Engagement der Mitglieder überzeugen. Viel Wert legt der Verein aber auch auf gute Jugendarbeit und den Umweltschutz, wie sich am Mittwoch und Donnerstag gezeigt hat.

Mit atemberaubender Geschwindigkeit jagt ein Jetski über die Mosel, auf dem Fluss dreht das Boot der Freiwilligen Feuerwehr seine Runden. Otmar Giwer ist mit seinem Segelboot unterwegs. Wenn so ungewöhnlich viel auf dem Wasser bei Konz los ist, feiert der Wassersportclub Konz sein traditionelles Hafenfest, das mittlerweile zu den größten Festen der Stadt zählt und nicht nur bei Wassersportfreunden ein Pflichttermin im Kalender ist.

Viele Besucher lernen so näher die Aktivitäten des Vereins kennen. Besonders Kinder und Jugendliche will der Verein ansprechen, wie Vorsitzender Jörg Haferkamp erklärt. Auch wenn sich in der Nachwuchsarbeit vieles noch im Aufbau befinde gebe es beispielsweise bald wieder ein Projekt mit Konzer Schulen und seit kurzem einen Jugendaustausch mit der Konzer Partnerstadt Puck (Polen).

Die neunjährige Ranja hat ihre Eltern, die ebenfalls Mitglieder im Verein sind, tatkräftig bei der Instandsetzung des familieneigenen Bootes unterstützt, das sogar ihren Namen trägt. „Ich mag den Verein und besonders die vielen Veranstaltungen“, sagt Ranja. Der Verein bietet Angebote für mehrere Altersgruppen von fünf bis 18 Jahren. Hier kann man das Segeln lernen oder das Fahren mit dem Schlauchboot. Die Älteren können später den Sportbootführerschein machen.

Das alles funktioniert über das Engagement der Mitglieder. „Wir sind eine richtig gute Gemeinschaft“, freut sich Jörg Haferkamp. So seien beispielsweise mit Unterstützung von Stadt, Verbandsgemeinde und Sportbund die Stromversorgung und der Bootskran im Hafen repariert und auf den neuesten Stand gebracht worden. Der 1960 gegründete WSC ist auch Mitglied im Verband „Freundschaft auf dem Wasser“. Der steht für regelmäßige Treffen und Austausch mit anderen Wassersportclubs aus der Region Saar-Lor-Lux.

Besonders stolz sind die Vereinsmitglieder auf den eigenen Sportboothafen. Zudem ist der Verein zum wiederholten Mal mit der „Blaue Europe Flagge“ für vorbildliche Umweltarbeit und dem Gütesiegel Maritim für die gute Infrastruktur im Hafen ausgezeichnet worden. „Wir legen sehr viel Wert auf Umwelt, Sicherheit und Technik“, betont Haferkamp und lädt alle ein, den Verein kennenzulernen. „Wir freuen uns über jeden, der Interesse am Wassersport hat.“