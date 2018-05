Konzer Schule zum zweiten Mal ausgezeichnet

Die Realschule plus und Fachoberschule Konz wurde zum zweiten Mal als MINT-freundliche Schule geehrt.

Die Schule erhält die Auszeichnung für ihren besonderen Fokus, den sie auf die Förderung der Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik legt.

So wird etwa das Wahlpflichtfach Informatik für die Mittel- und Unterstufe angeboten und die Fachoberschule der Schule hat den Schwerpunkt Technische Informatik. Die Schule arbeitet eng mit vielen externen Partnern zusammen. So werden Nao-Roboter-Workshops und 3-D-Druck-Seminare an der Hochschule Trier besucht und ein Mitarbeiter des Bundesbeauftragten für Datenschutz- und Sicherheit hält jährliche Workshops an der Schule ab.