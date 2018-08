später lesen Polizei Auto beschädigt und geflohen Teilen

Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall in Konz. In der Straße Am Zehnthof wurde zwischen 12. August, 16 Uhr, und 13. August, 16.05 Uhr, ein schwarzer Daimler (A-Klasse) von einem weißen Fahrzeug beschädigt.