Konz will Bücherei trotz hoher Kosten sanieren oder neu bauen

Ich kümmere mich beim Trierischen Volksfreund seit 2010 um die Konzer Ausgabe. Vorher habe ich ein Volontariat in der Redaktion absolviert und in Trier Germanistik, Politik- und Medienwissenschaft studiert. Mir ist es besonders wichtig, im Dialog mit den Lesern zu sein. Wer Anregungen hat kann sich jederzeit an mich wenden.

Wer günstig ein Buch, eine DVD oder etwas ähnliches ausleihen möchte, findet bei der Konzer Stadtbibliothek mehr als 30 000 Medien. Mehr als 2000 Bürger nutzen das Angebot regelmäßig und kommen dazu in das ehemalige Verwaltungsgebäude der Konzer Maschinenbaufirma Zettelmeyer in der Konstantinstraße 50. Neben der Bücherei sind dort auch die Volkshochschule oder das Sozialraumzentrum für die Verbandsgemeinde Konz und weitere wichtige Institutionen angesiedelt. Ob das so bleibt, ist noch vollkommen unklar.

Das Gebäude ist marode. Dass es saniert oder abgerissen und neu gebaut werden muss, steht schon länger fest. Nun ist klar, dass beides sehr teuer für die Stadt wird. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses hat die Verwaltung erstmals vergleichende Zahlen auf den Tisch gelegt. Und egal, wie der Ausschuss es dreht: Sowohl der Erhalt als auch Abriss und Neubau kommen die Stadt sehr teuer.

Kostenvergleich Der Abriss und der Neubau des Gebäudes kostet laut Gutachten 7,868 Millionen Euro bei einem Eigenanteil der Stadt von 4,9 Millionen Euro. Die Sanierung wird auf 6,327 Millionen Euro geschätzt. Die Kommune müsste davon 4,09 Millionen Euro tragen. Im Vergleich heißt das, dass die Sanierungskosten bei 80,41 Prozent des Preises für den Abriss samt Neubau liegen.

Das macht die Entscheidung für die Stadt Konz nicht unbedingt einfacher. Denn die Verwaltung hält sich an eine Faustregel: Kostet eine Sanierung mehr als 80 Prozent eines Neubaus, lohnt sich der Abriss. Der Konzer Bürgermeister Joachim Weber sagt zum Ergebnis des Gutachtens: „Ich wäre froh gewesen, wenn es eine deutlichere Aussage gewesen wäre.“ Dann wäre die Entscheidung, was nun zu tun ist, für die Stadt einfacher gewesen.

So sind bei der Frage nach der Zukunft der Konstantinstraße 50 allein die Konzer Kommunalpolitiker gefordert. Darauf deutet auch die Antwort auf eine TV-Anfrage bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hin: Die 80-Prozent-Regel bei der Entscheidung über Sanierung oder Neubau sei nicht unumstößlich niedergeschrieben, heißt es dort. Sie basiere auf einer Forderung des Landesrechnungshofs und habe sich von einer Faustregel zur Verwaltungspraxis entwickelt. Das heißt laut der Landesbehörde aber nicht, dass die Regel bei stadtprägenden Gebäuden wie dem ehemaligen Zettelmeyer-Gebäude umgesetzt werden muss.

Alternativen Als wäre die Situation so nicht kompliziert genug, gibt es noch weitere Alternativen. Eine davon ist der Abriss des Gebäudes samt abgespecktem Neubau am alten Standort. Für diese Variante rechnet die Stadt mit 4,5 Millionen Euro Gesamtkosten bei bei einem Eigenanteil von einer Million Euro.

Auch der Verkauf der Immobilie steht zur Diskussion. Der Wert des Gebäudes und des Grundstücks liegt trotz der notwendigen Sanierungsarbeiten bei knapp 1,9 Millionen Euro. Bei einem Verkauf fielen die Stadtbibliothek und die anderen Institutionen nicht weg. Entweder könnte die Stadt Konz Räume mieten, zum Beispiel im alten von einem Investor sanierten Gebäude oder an einem neuen Standort.

Mögliche neue Standorte Als mögliche neue Standorte nennen die Ausschussmitglieder das alte Hausmeisterhaus am Konzer Schulzentrum. Dieses Gebäude, das zurzeit drei Wohnungen beherbergt, müsste zurzeit ohnehin für 900 000 Euro saniert werden (der TV berichtete). Ein Abriss und ein Neubau wären auch an dieser Stelle möglich. Ein anderer möglicher Standort wäre ein alter Lokschuppen in der Bahnhofstraße. Dieser ist zwar im Besitz der Stadt, aber es gibt noch kein Nutzungskonzept. Um ihn als Bibliothek zu nutzen, wäre ein Anbau notwendig.

Vorgehen Der städtische Bauausschuss fällt am Dienstagabend noch keine Entscheidung zur Zukunft des Gebäudes. Allerdings beauftragt das Gremium die Verwaltung einstimmig, weitere Fördermöglichkeiten zu prüfen und ein Wertgutachten für das Gebäude erstellen zu lassen. Nur so kann die Stadt feststellen, was ihr ein möglicher Verkauf einbringt.

Einig sind sich die Ausschussmitglieder darin, dass sie bald eine Entscheidung treffen müssen. FWG-Fraktionssprecher Hermann-Josef Momper fordert, dass man „nicht weiter rumeiern“ solle bei dem Thema.

Bürgermeister Weber verweist zudem darauf, dass sich die Bausubstanz nicht unbedingt verbessert habe, seit die Diskussionen über das Vorgehen begonnen haben. Die Dringlichkeit des Projekts bringt er mit wenigen Worten auf den Punkt: „Der Lack ist ab.“