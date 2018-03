Bürger klagt über gefällte Bäume

Nach Arbeiten in einem kleinen Park mitten in Konz ist ein Mann verärgert. Die Verwaltung erklärt die Aktion und beruft sich auf die Empfehlung eines Experten. Ein Streit ums Grün.

Ich kümmere mich beim Trierischen Volksfreund seit 2010 um die Konzer Ausgabe. Vorher habe ich ein Volontariat in der Redaktion absolviert und in Trier Germanistik, Politik- und Medienwissenschaft studiert. Mir ist es besonders wichtig, im Dialog mit den Lesern zu sein. Wer Anregungen hat kann sich jederzeit an mich wenden.

Wolfgang Gierke spaziert gerne durch Konz-Könen, oft mit Hund. Diesmal bleibt der Vierbeiner zu Hause, aber ein TV-Redakteur begleitet ihn. Im Regen führt der Weg von den Glascontainern in der Brunnenstraße am Rand des Gewerbegebiets Konzerbrück zu einem kleinen Park. Die Grünanlage trennt das Gewerbegebiet vom Ortskern. Neben dem Weg plätschert der Marbach.

Für Gierke ist der Park eine grüne Oase mitten im Ort. Der 77-Jährige ist vor rund einem Jahr mit seiner Frau aus der Verbandsgemeinde Saarburg nach Könen gezogen und fühlt sich auch wohl in sieiner neuen Heimat. Doch nun geht ihm etwas so richtig gegen den Strich. Mitarbeiter des Konzer Bauhofs haben dort Dutzende Bäume gefällt. Weitere Stämme waren mit grünen Strichen markiert.

Bürger macht seinem Ärger Luft Gierke kann nicht nachvollziehen, dass in der Grünanlage im großen Stil Bäume gefällt werden. „Wo gibt es denn so etwas noch?“, fragt der Beamte im Ruhestand. „Der kleine Park ist eine grüne Lunge mitten im Ort.“ Das sei besonders wichtig, weil die Zahl der Autos immer weiter wachse und so immer mehr Abgase freigesetzt würden. Weil ihn das Thema so wurmt, hat der 77-Jährige die Verwaltung und den Ortsvorsteher Detlef Müller-Greis (FWG) kontaktiert.

Verwaltung erklärt Vorgehen Michael Naunheim, Pressesprecher der Konzer Verwaltung, erklärt den Hintergrund. Die Fällarbeiten seien „eine Pflegemaßnahme“. Aus dem existierenden Baumbestand werde eine größere Anzahl Bäume gezielt entnommen. „Dabei werden abgestorbene, zusätzlich schwache und fehlgewachsene oder auch schon schlagreife Bäume gefällt“, sagt Naunheim.

Ziel sei es, durch die Entnahme ausgewählter Bäume die Lichtverhältnisse und die Freiräume für die verbleibenden Bäume so zu verbessern, dass sich dieser Zukunftsbestand noch besser entwickeln kann.

Laut Naunheim werden in dem Könener Park insgesamt etwa 60 Bäume gefällt. Damit die richtigen Bäume gefällt werden, holt sich die Verwaltung in solchen Fällen die Expertise eines Diplomforstingenieurs ein. Karl-Josef Prüm vom Büro Ökoplan für Baumdiagnose hat laut der Konzer Verwaltung die zu fällenden Bäume ausgewählt. Im Auftrag der Stadt Konz kümmert er sich auch um die Überprüfung des städtischen Baumbestands.

Kritik an Informationspolitik Der Könener Ortsvorsteher Müller-Greis ist etwas irritiert, dass ihn die Verwaltung nicht über die Fällarbeiten informiert hat. „Fachlich verlasse ich mich auf die Experten in der Verwaltung“, sagt er. Aber: „Die Informationspolitik funktioniert nicht reibungslos.“ Das störe ihn als Ortsvorsteher vor allem, da er Anfragen wie die von Gierke nicht beantworten könne. Die Verwaltung sei nicht dazu verpflichtet, über die Arbeiten zu informieren, erklärt Naunheim. Weil die Fällarbeiten weder den Naturhaushalt oder das Landschaftsbild noch den innerörtlichen Verkehr dauerhaft beeinträchtigten, müssten sie nicht bekanntgegeben werden.

Er verweist auf die Regelung im Bundesnaturschutzgesetz (Paragraf 39), dass Bäume nur zwischen dem 1. Oktober und dem 28. Februar gefällt werden dürfen. Da müsse der städtische Bauhof oft spontan und flexibel ansetzen, wenn gerade nichts Wichtigeres anstehe wie Hochwasser- oder Winterstreueinsätze.