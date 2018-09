Bauhof reinigt Kunstwerk des Lidl-Kreisels

Einige Autofahrer haben sich gewundert. Der Würfel, der normalerweise den Kreisel am Lidl-Markt, Ecke Roscheider Straße/Michael-Scherer-Straße, ziert, ist zurzeit weg.

Auf TV-Anfrage erklärt Michael Naunheim, Pressesprecher der Konzer Verwaltung, dass das Kunstwerk von Harald Pompl zurzeit im Bauhof der Stadt Konz ist. Dort werde es gereinigt. „Nach der Restaurierung kommt er wieder an seinen ursprünglichen Platz zurück“, sagt Naunheim.

Pompls Werke zieren gleich mehrere Kreisel in Konz. Neben dem Würfel sind die blaue Säule am Koksijder Platz, der „Donut“ an der Saarbrücke sowie der Kreisel auf dem Kreisel am Paul-Magar-Platz von dem Frankfurter. Seit Freitagabend gibt es insgesamt sieben Werke des Künstlers in Konz. Am Hang Richtung Roscheid weist nun eine neue Skulptur des Konzer Doktorhuts auf einen Weinberg der Konzer-Doktor-Bürgerstiftung hin.