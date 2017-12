Behindertenparkplatz ohne Zufahrt in Konz

Schildbürgerstreich oder durchdachte Planung? Ein von einem hohen Bordstein eingerahmtes Beet verhindert in Karthaus die Zufahrt zu einem Behindertenparkplatz vor dem Jobcenter. Der TV hat nachgefragt, was dahintersteckt.

(cmk) Ein Behindertenparkplatz, ein neues Baumquartier mit hohen Bordsteinen: Aufmerksame Beobachter haben die skurrile Bebauung vor dem Jobcenter in Karthaus wohl schon gesehen. Ein Auto kommt auf jeden Fall nicht mehr in die Lücke neben dem Brunoplatz rein. Auf Facebook wird schon ein Schildbürgerstreich ausgerufen. Die Planer und die Verwaltung hätten versagt, heißt es in den Kommentaren unter einem Video zu der Situation.

Wegen der Diskussion hat der TV bei der Konzer Verwaltung nachgefragt, was denn da los ist am Jobcenter. Verwaltungssprecher Michael Naunheim erklärt den Sachverhalt: Die Stadt habe mit dem Hauseigentümer vereinbart, dass der Parkplatz wegfalle. Somit habe die Stadt an der Stelle ein Baumquartier einrichten können, wie es in der Planung für die Neugestaltung des benachbarten Brunoplatzes vorgesehen sei. So könne die Straßenbreite 4,25 Meter reduziert werden. Naunheim: „Dadurch wird eine Verlangsamung des Verkehrs erreicht.“

Die Stadtverwaltung bestätigt, dass der Behindertenparkplatz dauerhaft wegfällt. Sie verweist aber auch darauf, dass der Brunoplatz auch nach seiner Neugestaltung seiner wichtigen Funktion als Parkplatz gerecht werde. „Hier werden 39 öffentliche Parkplätze entstehen – in unmittelbarer Nähe des Jobcenters auch zwei behindertengerechte Parkplätze“, sagt Naunheim. Zwei weitere Parkplätze würden mit einer öffentlichen E-Ladestation ausgestattet – eine davon soll behindertengerecht werden. Die Arbeiten beginnen laut der Stadt Konz im Februar 2018. Die Fertigstellung ist für kommenden Juli geplant.