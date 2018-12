Bei Schnee und Glühwein feierten Besucher in Tawern die Adventszeit.

Der Tawerner Kulturverein hat am dritten Adventssonntag zum Adventszauber zur Talbachhütte in das Mannebachtal eingeladen. Über Nacht hatte es geschneit, und die Landschaft war mit einer weichen, weißen Schicht überzogen. Vor allem die Kinder hatten ihre Freude, die Schneemänner bauen oder Schlitten fahren konnten.

Kurz nachdem die Türen der Hütte geöffnet waren, das Feuer am Kamin vor der Hütte brannte und der Duft des Glühweins zu riechen war, trafen die ersten Wanderer aus Mannebach ein, um einige gemütliche Pause einzulegen, bis es wieder über den Metzenberg nach Hause ging.

Auch aus der Richtung Tawern kamen die Besucher, aber auch Wanderer aus Fellerich, Könen und Konz schauten vorbei und waren begeistert von der guten Atmosphäre. Die Besucher nutzten die Gelegenheit, den Glühwein beim Feuer, auf der Terrasse oder in der Hütte zu genießen. Das Wetter trug zu einem gelungenen Fest bei. Auch der Glühviez, der heiße Kakao mit Sahne, einem Schuss Rum oder Sahnelikör schmeckte hervorragend. Für die Kinder gab es einen Kakaopunsch.

In der Hütte waren fleißige Helferinnen beim Backen der Waffeln, die mit Sahne und Schokostreuseln gut ankamen. Viele nutzten hier die Gelegenheit, bei Kaffee und Waffeln dem Treiben durch die Fenster vor der Hütte zuzuschauen. Starker Andrang herrschte am Grill, denn dort gab es die Weihnachtsbratwurst und Reibekuchen. Bis in die späten Abendstunden ging der Adventszauber weiter.

Bei beginnender Dunkelheit konnte die strahlende Beleuchtung rund um die Hütte bestaunt werden. Der Vorstand des Kulturvereins Tawern lädt bereits jetzt wieder alle Bürger zum Mai-Treff ein.