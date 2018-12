„Box dich stark“: Training mit Falk Monzel in Konz

Unter dem Motto „Box dich stark“ wird in der Turngemeinde (TG) Konz mit dem Personal Trainer Falk Monzel das Boxen geübt. Der Kurs beginnt am Donnerstag, den 10. Januar. Beginn ist um 17.30 Uhr, Ende um 18.30 Uhr.

Treffpunkt ist im TG-Sportpark. Der Kurs erstreckt sich über 7 Einheiten. Boxtechniken, Kraft und Ausdauer sind nur einige Inhalte, die dort mit Falk Monzel trainiert werden.

Weitere Informationen und Anmeldung in der TG-Geschäftsstelle unter Telefon 06501/946680 oder per E-Mail an info@tgkonz.de