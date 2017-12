später lesen Blaulicht Brand in Wiltingen: Feuerwehr im Einsatz FOTO: Frank Göbel / TV FOTO: Frank Göbel / TV Teilen

Großeinsatz für die Wehren: In Wiltingen (Kreis Trier-Saarburg) ist am Samstagmorgen eine Schreinerei in Flammen aufgegangen. red