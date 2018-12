später lesen Straßenbau Bundesstraße halbseitig gesperrt Teilen

Die Deutsche Telekom beabsichtigt, in Temmels eine Telekommunikationslinie unterhalb der B419 auf der Höhe der Norma-Filiale zu verlegen. Dies teilt die Konzer Verwaltung mit. Die Arbeiten sollen am Dienstag, 4. Dezember, beginnen und vier Arbeitstage, also bis Freitag andauern.