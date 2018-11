später lesen Musik Chor Klangvolk veranstaltet Adventskonzert Teilen

Der Chor Klangvolk gibt am ersten Adventssonntag, 2. Dezember, ein Adventskonzert in der St.-Peter-und-Paul-Kirche in Tawern. Beginn ist um 16.30 Uhr. Der gemischte Chor aus Konz-Könen und Umgebung unter der Leitung von Herrn Thomas Rieff singt überwiegend Rock, Pop und Jazz.