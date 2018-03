später lesen Kinder Kasperle und sein Puppentheater Teilen

Twittern

Teilen



(red) Der Puppenpalast gastiert am Sonntag, 14. Januar 2018 im Bürgerhaus in Tawern. In diesem Jahr erleben der Kasper und seine Freunde wieder neue spannende Abenteuer im Märchenwald. Es wird das Märchen Kasperle im Märchenwald gespielt, aufgeführt mit nostalgischen, von Hand gefertigten Holzhandpuppen in farbenfrohen Kostümen und mit lebhaften Kulissen in Szene gesetzt. Redaktion