Der Ortsgemeinderat fasst einen Grundsatzbeschluss: den Abriss des historischen Gebäudes und Neubau eines Bürgerhauses.

Seit 2016 beschäftigt sich der Ortsgemeinderat Kanzem mit der Erneuerung des Bürgerhauses. Die sogenannte Alte Schule war damals schon stark sanierungsbedürftig und zudem ziemlich „verbaut“, wie es in der Ratsvorlage formuliert ist, auf deren Grundlage eine wichtige Entscheidung zu treffen war: Sanieren wir das Gebäude für 713 000 Euro oder bauen wir für 822 000 Euro einschließlich Abriss der Schule neu?

Ein neues Haus müsste auch nicht mehr so groß sein wie das Schulgebäude mit einer Nutzfläche von 339 Quadratmetern. 269 Quadratmeter „unverbaut“ täten es auch. Die Entscheidung fällt da nicht schwer. Der Vorschlag, ein neues Haus zu errichten, fand die einstimmige Zustimmung des Rates.

Doch bevor Zuschussmittel vom Land aus der Dorferneuerung fließen und die Förderfähigkeit durch die Kreisverwaltung und die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier festgestellt werden kann, müssen Planungen und Kosten sowie ein detailliertes Raum- und Nutzungskonzept vorgelegt werden. 50 000 Euro stehen dafür im Haushalt bereit.

Mehr Redebedarf verursacht das Thema Mehrkosten und Übernahme der Bauträgerschaft durch die Ortsgemeinde Wiltingen. Diese Einrichtung wird auch von Kanzemer Kindern besucht. Ursprünglich wurden für die Baumaßnahme Kosten von 350 000 Euro von den Zuschussgebern, darunter das Bistum Trier, genehmigt. Doch es entstanden Mehrkosten in Höhe von 15 5400 Euro. Noch in seiner Sitzung vom 9. Mai hat der Rat es abgelehnt, sich an diesen Mehrkosten zu beteiligen.

Nach Verhandlungen zwischen der Konzer Verwaltung, dem Bistum, der Pfarrgemeinde und der Ortsgemeinde sind davon noch 46 331 Euro übrig, wovon 11 096 Euro anteilig von Kanzem übernommen werden müssen. „Was ist, wenn wir wieder nicht zustimmen?“, will Ratsmitglied Werner Malburg wissen. „Dann wird der Betrag wie normale Sachkosten betrachtet“, so die Antwort des ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde Konz, Guido Wacht. Was Malburg und weitere Ratsmitglieder weiter stört, ist die 25-jährige Vertragsbindung an die Kita gGmbH als Betriebsträger. Er findet: „In zehn Jahren kann doch eine ganz andere Situation entstanden sein.“ Wacht dazu: „Diese Bindungsfrist gehen alle drei Dörfer ein. Das ist schon okay.“ Beschlossen wurde die Zahlung mit vier Mal Ja bei sechs Enthaltungen.