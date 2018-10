„Die Jahreszeiten“: Klangkunst in der Konzer Volvo-Halle

Der Vokalkreis Konz lädt in Kooperation mit der Stadt Konz am morgigen Samstag um 19 Uhr zu einem Chor- und Instrumentalkonzert ein. Dort trifft das Oratorium „Die Jahreszeiten“ von Joseph Haydn auf moderne Klanginstallationen und -arrangements des Trierer Klangkünstlers Bernd Bleffert.

So kontrastreich, wie die Musik dargeboten wird, so ungewöhnlich ist auch der Ort der musikalischen Darbietung: die Finish Halle der Firma Volvo in Konz. Das Konzert wird gefördert durch den Kultursommer Rheinland-Pfalz. Die Gesamtleitung hat Andreas Wagner.