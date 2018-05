Die Wiltinger Schranke ist schon wieder kaputt

(r.n.) Schon wieder kaputt: Nur wenige Wochen, nachdem die Wiltinger Schranke erneuert und mit flexiblen Warnbalken versehen wurde, haben sich die Hoffnungen auf ein Ende der Zerstörungsserie zerschlagen. Offenbar ist erneut ein Fahrzeug mit erheblicher Wucht gegen den Mast gefahren. Von Saarburg aus gesehen kurz hinter Wiltingen hört die Landesstraße 137 auf. Sie geht direkt in die Kreisstraße 133 über. An dieser Stelle am Fuß der Weinberge zwischen Wiltingen und Konz wird die breite Fahrbahn schmal. Mit der Höhenbeschränkung auf zwei Meter will der Landesbetrieb Mobilität (LBM) die Zufahrt für große Fahrzeuge verhindern. Doch immer wieder wird die Schranke von unachtsamen Verkehrsteilnehmern zerstört. Foto: Katharina de Mos