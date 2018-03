später lesen Musik Händel erklingt in Wiltinger Pfarrkirche Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die Winzerkapelle Wiltingen möchte mit einem Kirchenkonzert in der Pfarrkirche St. Martin in Wiltingen am Samstag, 13. Januar, um 19 Uhr auf das neue Jahr einstimmen. Redaktion