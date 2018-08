später lesen Sport Turnier und offenes Training Teilen

Twittern

Teilen



Das 49. Reitturnier in Konz-Könen findet am Wochenende 1./2. September auf der Vereinsanlage St. Georg statt. Erwartet wird dort spannender Pferdesport mit Wertungen für den Römerstrom-Jugend-Cup, Equiva Reitsport Jugend-Cup und Sparkassen-Jugend-Cup 2018. Das Programm (jeweils von 8 bis 18 Uhr) sieht neben den Leistungsprüfungen auch Reiterwettbewerbe im Aktionsparcours und ein „Jump and Run“ vor.