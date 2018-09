Marcel Adam ist einer der bekanntesten Chansonniers, Liedermacher, Autoren, Komponisten und Interpreten aus dem nordfranzösischen und süddeutschen Raum. Morgen kommt er erstmals nach Konz.

30 Jahre Bühnenerfahrung, unter anderem auch im Bereich Kabarett und Comedy, machen sein Programm zu einem unvergesslichen Erlebnis. Im Festsaal des Kloster Konz-Karthaus geht es um 20 Uhr unter dem Motto „Ein Abend mit Charme und Esprit!“ los. Das Trio interpretiert französische und deutsche Standards sowie die bekanntesten Mundartlieder. Die Zuschauer erwartet ein voll akustisches Konzert mit handgemachter Musik und Gesang.

Tickets sind noch an der Abendkasse und an den Vorverkaufsstellen erhältlich: Buchhandlung Kolibri (Am Markt 16), Saar-Obermosel-Touristik in Konz und Saarburg, Bürgerbüro der Verbandsgemeindeverwaltung Konz (Verwaltungsgebäude II, Am Markt 11).