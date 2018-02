Feuer in Stollen an der Obermosel: Polizei sucht Brandstifter

Ein Unbekannter soll einen schweren Bohrer im Bergwerk der Trierer Kalk-, Dolomit- und Zementwerke (TKDZ) in Wellen manipuliert haben. Als diese in Brand geraten ist, waren laut den Ermittlern 13 Mitarbeiter gefährdet.

Ich kümmere mich beim Trierischen Volksfreund seit 2010 um die Konzer Ausgabe. Vorher habe ich ein Volontariat in der Redaktion absolviert und in Trier Germanistik, Politik- und Medienwissenschaft studiert. Mir ist es besonders wichtig, im Dialog mit den Lesern zu sein. Wer Anregungen hat kann sich jederzeit an mich wenden.

Zwei Menschen sind laut Polizei schon am Mittwochmittag beim Brand einer Maschine in dem Bergwerk der TKDZ in Wellen leicht verletzt worden. „An der Maschine waren offenbar Manipulationen vorgenommen worden“, ist sich die Polizei am Donnerstagmorgen sicher.

Das Bohrfahrzeug sei am Mittwoch gegen 11.45 Uhr am in einem Stollen unter Tage in Brand geraten. Den Arbeitern sei es aber gelungen den Brand schnell zu löschen, ohne dass eine Feuerwehr zur Hilfe gerufen werden musste. Die beiden verletzten Mitarbeiter seien vorsorglich ambulant in einem Krankenhaus behandelt worden, sagt Polizeisprecher Karl-Peter Jochem auf volksfreund.de-Anfrage.

Er geht davon aus, dass jemand die Maschine manipuliert hat, „der sich damit auskennt“, sagt er. Details darüber, wie die Maschine manipuliert worden ist, will er aus ermittlungstaktischen Gründen nicht preisgeben. Einen Streich schließt er aus.

Als das Feuer ausgebrochen ist, waren laut Polizei 13 Bergleute unter Tage. Sie alle seien gefährdet gewesen, sagt Jochem. Deswegen werde auch wegen schwerer Brandstiftung ermittelt.

Die Polizei geht zudem von einem Zusammenhang mit einem Einbruch in das Bergwerk aus. Zwischen Freitagnachmittag, 26. Januar, bis Montagmorgen, 29. Januar, seien bisher unbekannte Täter in die Stollen eingedrungen. Der oder die Unbekannten haben laut Polizei mehrere Untertagelampen gestohlen.

„Zudem haben sie mehrere Fahrzeuge bewegt“, sagt Jochem. Er verweist darauf, dass es sich bei dem TKDZ-Bergwerk um ein riesiges Stollensystem handelt. Deshalb vermutet Jochem, dass sich die Unbekannten in dem Bergwerk auskennen.

Insgesamt verlaufen 330 Kilometer Wege unter Tage an der Obermosel. Wer sich nicht auskennt, kann sich in diesem Labyrinth leicht verirren. Ein Besuch unter Tage in dem Betrieb belegt das („Die dunklen Tiefen unter Wellen“, volksfreund.de vom 26. März 2012).

Die Kripo ermittelt wegen Einbruchsdiebstahls und schwerer Brandstiftung. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2211 oder 0651/9779-2290.