Temmels (red) Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag versucht, die Haustür zu einem freistehenden Wohnhaus in Temmels in der Straße In den Käulchen aufzubrechen. Dies hat die Polizei mitgeteilt.