Konz (red) Am Mittwoch brachen bis dato unbekannte Täter im Laufe des Tages in eine Shisha-Bar in Konz ein und hebelten dort zwei Geldspielautomaten auf. Dies teilte die Polizei mit.