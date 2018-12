später lesen Weihnachten Es weihnachtet im Freilichtmuseum Roscheider Hof Teilen

Das Weihnachtsdorf im Freilichtmuseum Roscheider Hof öffnet am heutigen Samstag erstmals seine Pforten in diesem Jahr. Am zweiten und dritten Adventswochenende, 8. und 9. sowie 15. und 16. Dezember, sind dann zwischen 11 und 19 Uhr insgesmat 36 Buden und Stände aufgebaut.