Erfolgreicher Start für Sankta Maria II

Ab sofort verkehrt die neue Elektrofähre zwischen den Obermoselorten Oberbillig und Wasserbillig-Mertert/Luxemburg. Von Friedhelm Knopp

Ausführlich erprobt und getauft durch den Luxemburger Thronfolger Erbgroßherzog war das in Stralsund gebaute Schiff schon (der TV berichtete). Doch der Arbeitsantritt mit zahlenden Fahrgästen stand dem deutsch-luxemburgischen Gemeinschaftsprojekt noch bevor. Am gestrigen Sonntag war es dann soweit. Ab 9 Uhr sollte der Fährbetrieb mit dem neuen Schiff beginnen. Kurz vor diesem Startzeitpunkt liegt der Oberbilliger Fähranleger aber noch verwaist da. Auf der Zufahrt warten der Oberbilliger Boris Ruth mit Sohn Dominik (16) darauf, sich als erste mit einem Auto von der Sankta Maria übersetzen zu lassen. Und Ruth hat auch das passende Fahrzeug für die Jungfernfahrt mit dem Elektroschiff: einen vollelektrischen PKW der Marke Tesla – Start in das Zeitalter der Elektromobilität auf der Obermosel.