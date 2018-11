später lesen Gedenken Feierstunde zum Volkstrauertag Teilen

Zum Gedenken an die Opfer von Kriegen und Gewalttaten findet am Volkstrauertag, 18. November, in der Stadt Konz eine Gedenkfeier statt. Die Feierstunde beginnt um 12 Uhr am Ehrenmal Auf dem Sprung und wird vom Musikverein Concordia Konz, dem Kirchenchor St.