Ich kümmere mich beim Trierischen Volksfreund seit 2010 um die Konzer Ausgabe. Vorher habe ich ein Volontariat in der Redaktion absolviert und in Trier Germanistik, Politik- und Medienwissenschaft studiert. Mir ist es besonders wichtig, im Dialog mit den Lesern zu sein. Wer Anregungen hat kann sich jederzeit an mich wenden.

Peter Lauterborn ist empört. Unbekannte Täter sind bei der Firma seiner Tochter in Konz-Könen eingebrochen. Pensionär Lauterborn hilft bei Gerüstbau Horn noch regelmäßig im Büro aus. Was ihn an am Samstag auf dem Firmengelände in der Könener Brunnenstraße erwartete, beschreibt er im Gespräch mit dem TV. „Bei dem Einbruch sind die Täter in alle Büros und die Werkstatt eingebrochen. Sie haben mehrere Scheiben eingeschlagen und Türen aufgebrochen.“ Um unauffällig vorgehen zu können, hätten die Diebe die Beleuchtung abgerissen. Und: „Sie haben alle Sicherungen runtergefahren.“ Das könne die Firma im Nachhinein minutengenau nachvollziehen, sagt Lauterborn, der in Konz als Vorsitzender der SPD-Fraktion im Verbandsgemeinderat bekannt ist. „Um 18.01 Uhr am Freitagabend wurden alle Computer heruntergefahren.“

Das schlimmste für die Firma: Ein 26-Tonnen-Laster wurde gestohlen. So ein Fahrzeug kostet laut Lauterborn neu etwa 120 000 Euro. Der Lkw sei voll mit Gerüstteilen beladen gewesen, fertig, um am Samstag zu einer Baustelle zu fahren, sagt Lauterborn. Am Freitagnachmittag seien um 17.10 Uhr die Türen und das Tor der Firma abgeschlossen worden, erzählt er weiter. Lauterborn vermutet, dass die Firma tagsüber ausgespäht und abends ausgeraubt wurde. Die Täter hätten sich genau ausgeguckt, was sie machen müssen, um bei der dreisten Tat nicht aufzufallen.

Am Samstag, als Mitarbeiter der Gerüstbaufirma mit dem Laster zur Baustelle fahren wollten, sei das Tor offen gewesen. Dann hätten sie die Polizei alarmiert. Zunächst seien eine Streife und später mehrere Kriminalbeamte vor Ort gewesen. Sie haben den Tatort untersucht. Dabei haben sie sich laut Lauterborn Werkzeug, das offensichtlich für den Einbruch benutzt worden ist, nicht genauer angesehen. Sie hätten darauf verwiesen, dass die Täter vermutlich ohnehin Handschuhe angehabt hätten. Nicht nur diesen Vorwurf äußert Lauterborn. Er fragt sich zudem, warum die Ermittler bisher keine Pressemeldung zu dem Vorfall verschickt haben, obwohl Zeugen sicherlich weiterhelfen könnten. Das alles hat Lauterborn am Dienstagmittag in einem Gespräch mit dem TV gesagt.

Die Redaktion hat daraufhin eine Anfrage an die Pressestelle der Polizei in Trier geschickt und nachgehakt. Pressesprecher Uwe Konz bestätigt den Einbruch: „Die Strafanzeige ist bei uns registriert, der Anruf des Geschädigten respektive des Mitteilers ging am Samstag gegen 12.45 oder 12.50 Uhr bei uns ein.“ Eine Streife aus Konz sei unmittelbar zu der Firma gekommen. Wenig später sei eine Besatzung des Kriminaldauerdienstes der Kriminalinspektion Trier vor Ort gewesen. Die Vorwürfe von Lauterborn weist Konz entschieden zurück: „Der Tatort wurde nach allen Regel der Tatortaufnahme durch die KollegInnen der Kriminalpolizei bearbeitet.“ Spuren seien vermessen, fotografisch gesichert oder im Original asserviert worden. Zudem hätten die Kriminalbeamten mehrere DNA-Abriebe an potenziellen Einbruchswerkzeugen und möglicherweise von Tätern berührten Gegenständen erstellt. „Das gestohlene Fahrzeug ist im polizeilichen Fahndungssystem ausgeschrieben“, führt Konz weiter aus. „Die Vorwürfe entbehren jeglichem Hintergrund.“ Zu Spuren- und Auswertungsergebnissen könne er nichts sagen wegen der laufenden Ermittlungen, betont Konz.

Eine Pressemeldung sei in der Vorbereitung, beantwortet Konz am Mittwoch um 12.30 Uhr auf eine TV-Anfrage, welche die Polizei am Dienstag um 12.52 Uhr erhalten hat. Die Meldung soll noch im Lauf des Tages erscheinen. Auf telefonische Nachfrage verweist der Pressesprecher darauf, dass im Moment sehr viel zu tun sei und dass die Pressemeldung deswegen bisher nicht veröffentlicht worden sei.