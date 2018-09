Flohmarkt rund um den Pferdesport

Der RFV St.Georg Könen veranstaltet am Sonntag, 23. September, einen Flohmarkt für Artikel aller Bereiche des Pferdesports. Von Englisch, über Western, bis hin zur Bodenarbeit gibt es von 11 bis 16 Uhr auf der Reitanlage St.

Georg (Reinigerstraße 57) alles zu kaufen und zu verkaufen.

Der Flohmarkt soll sich bei schönem Wetter über die Anlage erstrecken, bei schlechtem Wetter wird auf die Reithalle und das Reiterstübchen ausgewichen. Für Kinder wird es verschiedene Angebote geben, wie zum Beispiel das Ponyreiten auf den Schulponys. Es wird an diesem Tag auch eine Tombola mit Preisen für Mensch und Pferd geben.

Die Standgebühren betragen pro Stand 8 Euro (bei zwei mal zwei Meter Größe) oder 12 Euro (bei vier mal zwei Meter Größe). Tische oder Stühle können nicht gestellt werden. Der Anmeldeschluss ist am Sonntag, 16. September. Anmeldungen können Interessierte per E-Mail an faber-michelle@t-online.de oder an die Facebook-Seite des Vereins schicken.