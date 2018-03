Frühlingsbasar in Konz-Roscheid

Elternausschuss und Förderkreis der Kindertagesstätte St. Helena veranstalten am Sonntag, 11. März, 14 bis 16 Uhr, einen Frühlingsbasar im Kita-Gebäude im Echternachweg 6. Anbieter, die Tische gegen eine Gebühr von acht oder zehn Euro mieten können, verkaufen Kleidung, Spielzeug und erstmals auch Kinder-Fahrzeuge aller Art. Bei gutem Wetter gibt es einen Kinderflohmarkt, auf dem Kinder eigenständig ihr Spielzeug verkaufen können. Erlöse aus Tischgebühren und Essen kommen der Kita zugute. Anmeldungen sind bis Donnerstag, 8. März, per E-Mail an kleiderbasar.roscheid@web.de möglich.