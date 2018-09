später lesen Natur Führung durch den Spätsommergarten Teilen

Twittern

Teilen



Der Verein IG-Gartenfreunde lädt am morgigen Sonntag in den farbenprächtigen Spätsommergarten von Maria Jahns in Konz (Im Canet 18) ein. Ab 15 Uhr können die Besucher die bunte Jahreszeit willkommen heißen.