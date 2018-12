später lesen Verkehr Fußweg zum Segelflugplatz Konz-Könen gesperrt Teilen

Die Verbandsgemeindeverwaltung hat am Donnerstagvormittag nach einem Ortstermin den Fußgängerweg zum Segelflugplatz am Wolfsfeld in Konz-Könen gesperrt. Grund ist eine einsturzgefährdete Gabionenwand auf einem Privatgrundstück.