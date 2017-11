Konz (red) Die seit kurzem in Konz lebende Autorin Ursula Burckhardt hat ihren neunten Gedichtband veröffentlicht. Darin geht es um Themen des Herbstes, um das Leben in einem ehrenwerten Haus, das Problem des Alterns, aber auch um märchenhafte Begegnungen mit Baumgesichtern und mit Funkengeisterchen.

Der Gedichtband mit dem Titel Wortreich ist in der Buchhandlung Kolibri am Marktplatz in Konz und unter www. ursula-burckhardt.de erhältlich.