Prozess: Rathaus-Mitarbeiter in Konz mit Messer bedroht

Ich kümmere mich beim Trierischen Volksfreund seit 2010 um die Konzer Ausgabe. Vorher habe ich ein Volontariat in der Redaktion absolviert und in Trier Germanistik, Politik- und Medienwissenschaft studiert. Mir ist es besonders wichtig, im Dialog mit den Lesern zu sein. Wer Anregungen hat kann sich jederzeit an mich wenden.

Am Trierer Landgericht läuft seit Montag ein Verfahren wegen eines Falles, der im vergangenen Sommer für Aufsehen in Konz gesorgt hatte: Ein 31-Jähriger hat laut Staatsanwaltschaft im vergangenen August einen Mitarbeiter der Konzer Verwaltung mit einem Messer bedroht. Der gebürtige Ägypter habe den Verwaltungsmitarbeiter zwingen wollen, mit ihm in die benachbarte Sparkasse am Konzer Markt zu gehen, um dort Geld abzuheben zu können. Ein Kollege sei zu Hilfe gekommen. Der Bedrohte selbst habe den Beschuldigten, der mit dem Messer nach ihm geschlagen habe, mit Fußtritten auf Abstand gehalten.

Zuvor hatten Sparkassenmitarbeiter dem Angeklagten die Auszahlung eines Geldbetrags verweigert, weil er sich nicht habe ausweisen können. Trotzdem sei der Angeklagte nach dem gewalttätigen Intermezzo in der Verwaltung erneut in die Sparkasse gegangen. Beim Verlassen der Filiale sei er von Polizisten überwältigt worden. Dabei soll er einem Beamten so fest in die Handgebissen haben, dass dieser stark blutete. Außerdem soll der Beschuldigte gedroht haben, die Kinder der Polizisten töten und eine Bombe in Saarburg, Trier oder Berlin zünden zu wollen.