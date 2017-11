später lesen Gospelchor tritt in Schillingen auf Teilen

Schillingen (red) Der Gospelchor Free Voices tritt am ersten Adventsonntag, 3. Dezember, 14 Uhr, in der Pfarrkirche Schillingen auf. Die Gäste hören neben Gospelklassikern wie "He’s got the whole world", moderne Gospelsongs von Hezekiah Walker und Hans-Jörg Fiehl.