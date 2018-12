später lesen Weihnachten Gottesdienst mit den Happy Voices Teilen

Am Abend vor Heiligabend feiert die Evangelische Kirchengemeinde Konz-Karthaus den vierten Advent auf ganz besondere Weise: Um 18 Uhr findet in der evangelischen Kirche in Konz-Karthaus ein Gospel-Gottesdienst statt. red