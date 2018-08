Der Heimat- und Verkehrsverein Tälchen hat die Helfer, die den Verein beim Ölmühlenfest unterstützt haben, zu einer Wanderung eingeladen. Der Zwischenstopp mit Speis und Trank fand auf dem Galgenberg statt.

Gut gestärkt ging die Wanderung weiter zu Rosis Weinstube, wo auch der Abschluss stattfand. Die Teilnehmer bedankten sich bei der ersten Vorsitzenden Pauline Zimmer für den schönen Tag. Das Olmühlenfest findet immer am Vatertag an der Ölmühle in Konz-Niedermennig statt. Um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, braucht der Heimat- und Verkehrsverein viele Helfer.