Historischer Winterdrill im Freilichtmuseum 

Geschichtsdarsteller lassen am ersten Adventswochenende, 1. und 2. Dezember, im Freilichtmuseum Roscheider Hof in Konz den Kriegswinter 1813/14 lebendig werden. Zwischen 10 und 18 Uhr am Samstag und zwischen 10 und 14 Uhr am Sonntag geht es dann um die Zeit nach der Niederlage von Leipzig und dem letzten Sieg der Franzosen auf deutschem Boden bei der Schlacht von Hanau.