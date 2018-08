später lesen Sicherheit Hochwasser-Workshop: Wenn die Wellen nach Wellen kommen FOTO: Roland Morgen FOTO: Roland Morgen Teilen

Obwohl von Moselhochwasser und extremem Starkregen in der letzten Zeit verschont geblieben, beteiligten sich einige Wellener Bürger sehr interessiert am Workshop zum Hochwasserschutzkonzept. Er fand unter Gastgeberschaft von Ortsbürgermeister Hans Dostert in der Obermoselgemeinde statt.