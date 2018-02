Workshop zum Hochwasserschutz

(red) Ein wirksames Starkregen- und Hochwasserschutzkonzept für das gesamte Gebiet der Verbandsgemeinde Konz soll in einem Workshop erarbeitet werden – in Zusammenarbeit mit Fachbehörden und Maßnahmenträgern sowie im Rahmen einer intensiven Bürgerbeteiligung.

Ein zentraler Baustein der Konzeption ist die aktive inhaltliche Beteiligung der Bevölkerung.