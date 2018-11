Hochwasserschutzkonzept: Workshop für Wasserliesch

Interessierte Bürger können sich anmelden.

Es soll ein wirksames Starkregen- und Hochwasserschutzkonzept für das gesamte Gebiet der Verbandsgemeinde Konz erarbeitet werden. Ein zentraler Baustein der Konzeption ist die aktive inhaltliche Beteiligung der Bevölkerung.

Der Workshop zum Projekteinstieg für die Ortsgemeinde Wasserliesch findet am Dienstag, 20. November, um 19 Uhr in der Aula der Grundschule Wasserliesch, In der Acht 4, statt.

Alle interessierten Bürger sind zur Veranstaltung willkommen, um sich aktiv an der Erstellung des Hochwasserschutzkonzepts für die Verbandsgemeinde Konz zu beteiligen. Sofern Foto- oder Videomaterial vergangener Starkregen- oder Hochwasserereignisse vorhanden ist, können diese zum Workshop mitgebracht werden.

Für die Teilnahme am Workshop wird vorab um Anmeldung gebeten. Anmelden können sich Interessierte telefonisch unter der Nummer 06507/9988 3-0 oder per E-Mail an info@vgkonz.hochwasserschutz-konzept.de