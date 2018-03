Info-Abend der Fachoberschule in Konz

() Die Fachoberschule (FOS) in Konz stellt sich und ihr Angebot am Montag, 29. Januar, vor. Die Informationsveranstaltung findet um 18 Uhr im Schulzentrum, Hermann-Reinholz-Straße 2, im Raum L 301 (Bibliothek) des Schulzentrums statt. Die Fachoberschule richtet sich an Schüler in der Region, die einen Abschluss der Sekundarstufe I der Realschule plus haben oder in die Klassenstufe 11 des Gymnasiums versetzt werden. In zwei Schuljahren bietet die Fachoberschule mit dem Schwerpunkt Technische Informatik die Möglichkeit, die allgemeine Fachhochschulreife zu erwerben.