Förderverein lädt Mitglieder ein

(red) Die jährliche Hauptversammlung des Fördervereins Kommlingen ist am Freitag, 12. Januar 2018, um 19.30 Uhr, im Bürgerhaus in Kommlingen. Der Vorstand des Vereins bittet alle Mitglieder um rege Beteiligung. In diesem Jahr ist satzungsgemäß die Neuwahl des gesamten Vorstandes und der Kassenprüfer vorgesehen. Redaktion