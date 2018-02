Jecken feiern bei Nieselregen am Südseestrand

(hds) Das Motto „Sonne, Palmen, weißer Sand – die Liescher sind am Südseestrand“ passte bei der Wetterlage beim Umzug in Wasserliesch nicht so ganz. Dennoch haben die Liescher fröhlich ihren Straßenkarneval gefeiert. „Die Lerchen“ sorgten für fetzigen Karnevalsbeat. Um die 3000 Jecken haben sich den Zug in Wasserliesch angesehen. Am Abend wurde die Rosenmontagsparty im Ort gefeiert. Am heutigen Fastnachtsdienstag findet ab 15.11 Uhr die Kinderkappensitzung statt. ⇥Foto: Dieter Soltau