Wer hat Ideen für das Jugendforum?

() Neue Teilnehmer und Ideen für das Jugendforum der Partnerschaft für Demokratie (PfD) in der VG Konz werden gesucht. Alle Jugendlichen sind deshalb für Mittwoch, 7. März, 18 Uhr, zum Ideenworkshop ins Haus der Jugend in Konz eingeladen. An diesem Abend werden das Jugendforum und die PfD vorgestellt. Ziel des Workshops ist es, junge Menschen für die Mitarbeit im Jugendforum Konz zu motivieren und auch Themen und Ideen für gemeinsame Aktivitäten zu sammeln. Im Jugendforum treffen sich junge Leute, um Ideen zu entwickeln, die der Erreichung des Zielsystems der Partnerschaft dienen.