Das Trierer Kaffeehaus Orchester gibt am Sonntag, 16. September, 16 Uhr, ein Konzert im Seniorenhaus Zur Buche in Konz-Roscheid. Unter der Leitung von Gert Spies entführt das zehnköpfige Ensemble mit Brahms „Ungarischem Tanz Nr. 5“ in die Puszta und mit Theis‘ „Piroska“ in die Welt des Csárdás.