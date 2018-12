Den Kalender für 2019 mit historischen Konzer Motiven gibt es ab sofort zu kaufen.

(red) Die Kalender Manufaktur Verden hat für das Jahr 2019 den zweiten Kalender mit historischen Ansichten aus Konz produziert. Die Motive für den Kalender stammen von dem Postkartensammler Udo Lambert aus Konz. Die Kalender Manufaktur produziert solche historischen Kalender für viele Städte in ganz Deutschland. „Für das Jahr 2018 sind rund 280 solcher Ortskalender entstanden“, sagt Claudia Telle von der Kalender Manufaktur. „Die Gestaltung erfolgt in enger Abstimmung mit den Ansprechpartnern in den jeweiligen Orten.“

Der Kalender ist für 18 Euro ab sofort erhältlich bei der Buchhandlung Kolibri (Am Markt 16). Das Format ist Din-A 3. Gedruckt werden die historischen Ansichten im Digitaldruck auf Bestellung.