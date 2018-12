später lesen Karneval Kartenvorverkauf für die Fastnacht Teilen

Der Karnevalsverein Reblaus Wiltingen verspricht für die neue Session ein buntes Programm an drei Tagen. Das Ganze läuft unter dem Motto: „Koubendanz um Galienbersch senn den Hexen ganz egal, gefeiert gitt de Zauberei im Reblaus-Foasent-Saal.“ Die Veranstaltungen sind am Samstag, 16. Februar, und am Samstag, 23. Februar.