später lesen Feuerwehr Keine Hinweise auf Straftat nach Brand in Oberbillig FOTO: Florian Blaes FOTO: Florian Blaes Teilen

Twittern

Teilen



Die Polizei schließt nach dem Feuer in einem Wohnhaus in Oberbillig am Sonntag eine Brandstiftung aus. Auf TV-Anfrage erklärt ein Polizeisprecher, woher die Explosionsgeräusche stammen, die einige Zeugen gehört haben.

Christian Kremer Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte beantworten Sie noch die folgende Sicherheitsfrage: neu laden

Wieviel ist = ? Verschicken Ich kümmere mich beim Trierischen Volksfreund seit 2010 um die Konzer Ausgabe. Vorher habe ich ein Volontariat in der Redaktion absolviert und in Trier Germanistik, Politik- und Medienwissenschaft studiert. Mir ist es besonders wichtig, im Dialog mit den Lesern zu sein. Wer Anregungen hat kann sich jederzeit an mich wenden. zum Autorenprofil schließen