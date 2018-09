später lesen Geschichte Keltertag im Freilichtmuseum wird vorgezogen Teilen

Im Freilichtmuseum Roscheider Hof in Konz wird am Sonntag, 9. September, von 11 bis 17 Uhr gekeltert. Im Innenhof des Ausstellungsgebäudes wird sich an den Äpfeln aus den Streuobstwiesen des Museums zu schaffen gemacht. Die Veranstaltung war ursprünglich für den 7. Oktober geplant.