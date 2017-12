später lesen Kimmstraße wird ausgebaut Teilen

Kirf (red) Im Rahmen des Ausbaus der Innerortsstraßen von Kirf sind die Asphaltarbeiten am Zuckerberg für die Woche vom 4. bis 8. Dezember eingeplant. Die Sanierungsarbeiten in der Kimmstraße beginnen, soweit die Witterung es zulässt, am Samstag, 11. Dezember.